Lapo Elkann scrive sul proprio profilo Twitter:

Ultime calcio Napoli

"Vogliamo provvedimenti e non frasi di circostanza #SiamoTuttiKean. Anche a capienza ridotta gli idioti negli stadi non mancano. Che siano ululati contro Kean, Koulibaly, Maignan o cori contro Vlahovic non fa differenza. Basta". Il riferimento è a quanto accaduto a Kean durante Juventus-Napoli.