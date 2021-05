Langella: "Il Cagliari può farcela contro il Napoli, ma la gara crocevia sarà quella successiva con il Benevento"

SERIE A - Antonio Langella ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito Forza Casteddu

Ti sorprende vedere il Cagliari così in basso?

“Sicuramente! E’ una squadra con valori assoluti ed una rosa di grandissimo rispetto. Purtroppo le stagioni storte possono capitare. Inizia con determinati obiettivi e ti ritrovi a lottare per altri”

Secondo te quali sono stati gli errori commessi che hanno portato a questa situazione?

“Di Francesco, purtroppo, non è riuscito a ripetere le ottime gesta di Sassuolo perchè non ha avuto a disposizione una rosa con le stesse caratteristiche. Poi cambiare formazione spesso non ha aiutato, ed è finito in confusione. Ciò non ha influito positivamente sulla squadra che è incappata in tante sconfitte”.

Semplici ha dato la scossa.

“Indubbiamente, ma credo che la vera e propria scossa sia arrivata nella gara contro il Parma. Se il Cagliari avesse perso contro i ducali sarebbe retrocesso sicuramente. La vittoria arrivata in extremis ha ridato morale e la forza necessaria per infilare altre due vittorie. Il discorso salvezza non è affatto chiuso, anche sei il Cagliari è la squadra che, rispetto alle contendenti, gode della migliore salute”

I rossoblù andranno a Napoli.

“Gara difficilissima, i partenopei sono una squadra lanciatissima verso la Champions, che giocano un ottimo calcio. Ma il Cagliari, secondo me può farcela. Ripeto, nella testa dei giocatori è scattato qualcosa ed hanno l’opportunità di giocare con il giusto atteggiamento, libero da paure e tensioni. Anche perchè poi si andrà a Benevento, ed è lì che il Cagliari dovrà vincere. Sarà il crocevia e chi vincerà inguaierà seriamente l’altra”