"La vicenda col Napoli quanto ti ha destabilizzato?", pronta la risposta di Brescianini

Marco Brescianini, centrocampista dell'Atalanta, ha rilasciato un'intervista a Sky Sport dopo il pareggio con la Lazio:

Che partita è stata?

“Questo è stato un punto importantissimo. Venire a Roma non è mai facile, soprattutto contro la Lazio che sta facendo molto bene. Nel primo tempo abbiamo pagato la loro fisicità ma nel secondo sono uscite le nostre qualità e abbiamo sfiorato il gol più volte”.

Quella vicenda con il Napoli quanto ti ha destabilizzato?

“In estate ho fatto il ritiro con il Frosinone ma cercavo di non leggere niente, questo poteva destabilizzarmi. È stata un’estate complicata ma sono contento di essere qui. Non mi ha destabilizzato molto. Sapevo che andavo incontro a giocare per una grande squadra. Il mio orgoglio era alto. Ho cercato di sfruttare le mie occasioni e sono contento di essere vicino a casa”.