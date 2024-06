La Sexta, Vicente a CN24: "Morata lascerà l'Atletico, c'è una frase che non lascia dubbi. Dovbyk in una big. Javi Guerra? Merita il salto di qualità"

Ultime calcio - Jorge Vicente, giornalista de La Sexta, ha parlato durante lo Speciale calciomercato in onda su CalcioNapoli24 Tv:

“Morata? Ha detto, quando si è presentato all’Atletico Madrid, di esserne tifoso dopo aver giocato con il Real Madrid. E’ un momento difficile il suo quello sta vivendo. Non ha fatto bene per niente. Morata ha dichiarato che se l’Atletico guarda a 8 attaccanti vuol dire che non è imprescindibile per il club.

Dovbyk? E’ stato il capocannoniere della Liga. Forte di testa, ha segnato 11 gol di destro ed è capace di comandare il gioco e gestire la palla. Andrà a giocare in un top club.

Javi Guerra? Un giocatore di qualità, ha fatto un passo in avanti nella crescita. Simile un po’ a Fabian Ruiz, ha qualità e sa lavorare bene in mezzo al campo. Può fare un salto di qualità”.