La Russa: "Scudetto? Se non deve vincerlo l'Inter, meglio il Napoli delle altre. Vlahovic-Juve non mi sorprende"

Ultimissime calcio Napoli - Ignazio La Russa, vice presidente del Senato, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Non sono sorpreso dal fatto che la Juventus abbia preso Vlahovic, è un club strutturato che non troppo tempo fa ha preso Cristiano Ronaldo. Ha sempre speso tanto. Scudetto? Spero arrivi dopo l'elezione del Presidente della Repubblica. Se non dovesse vincere l'Inter, preferirei vederlo vincere al Napoli".