La richiesta di Ultimo: “Vorrei il ritorno del gemellaggio fra Napoli e Roma! Ci soffro molto”

Ultime news SSC Napoli - Inoltre, durante il concerto allo stadio Maradona, Ultimo ha fatto una richiesta allo stadio, lanciando anche un bel messaggio sportivo: il cantante romano ha chiesto di riformare il gemellaggio che legava Napoli e Roma.

Ad un certo punto, infatti, terminato il brano in romano 'Fateme Cantà', ha dichiarato:

"Cantando qui, in romano, mi è venuta in mente una cosa. Vorrei tanto il ritorno del gemellaggio sportivo e che i napoletani e i romani si tornino ad amare come prima, più di prima. Perché quest'odio che c'è io lo soffro molto, forse l'odio viene dal fatto che siamo molto simili e come fra fratelli ci si prende. Sono molto innamorato di Napoli e Roma, veramente col cuore lo dico: vorrei ritornasse il gemellaggio fra le due città più belle del mondo!".