La promessa di Conte ai tifosi: "C'è una parola che viene sottovalutata"

Napoli - Le parole di Antonio Conte in conferenza stampa che fa una promessa ai tifosi del Napoli:

"Una promessa ai tifosi? Io quello che posso dire è che spesso e volentieri c'è una parola che viene sottovalutata: serietà! Dare tutto per il Napoli, trasmettere la mia cultura lavorativa, trasmettere le mie idee calcistiche. L'allenatore deve rendere orgogliosi i calciatori ed i tifosi, il tifoso deve riconoscersi nel Napoli ed essere orgoglioso della sua squadra, dell'impegno dei calciatori e del calcio giocato. Quando si parla di maglia sudata, sapete che nel calcio c'è la vittoria come c'è la sconfitta. Non ci devono essere attenuanti nella sconfitta però, posso promettere ai tifosi di dare più del massimo. Grande serietà, mi sento di dire".