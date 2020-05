La Liga spagnola riparte! L'annuncio del Premier: "Via dall'8 giugno"

Notizie Calcio - La Liga spagnola è pronta a ripartire. E ad annunciarlo è direttamente il Premier spagnolo, Pedro Sanchez. C'è anche già una data: l'8 giugno.

Coronavirus, riparte la Liga spagnola

"La Spagna ha fatto tutto ciò che andava fatto, ora si delineano nuovi orizzonti ed è anche il momento per recuperare tante della attività finore bloccate", ha riferito il presidente del Consiglio. "E tra queste - aggiunge - c'è anche il calcio: nella settimana dell'8 giugno ritornerò, perché il calcio spagnolo ha un grande seguito. Non sarà l'unica attività creativa a ritornare in pista: apriremo anche musei, teatri e altro", ha riferito il politico. Dopo la Germania, dunque, anche la Spagna è pronta a ripartire calcisticamente.