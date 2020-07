La confessione di Cruciani: "Non sopporto l’antijuventinismo militante: simpatizzo per la Juventus!"

Ultime calcio - Giuseppe Cruciani è intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Colpo di Tacco’, confessando che la sua seconda squadra è la Juventus:

"Come sapete sono laziale, ma da un po’ di anni la mia seconda squadra è la Juventus perché non sopporto l’antijuventinismo militante. Una serie di amici nel 2006 dopo Calciopoli mi hanno raccontato alcune cose, ho trovato il tutto profondamente ingiusto nei confronti della Juventus e ho cominciato a simpatizzare. È il contrario di quello che è accaduto alla maggior parte d’Italia. Se Juve-Lazio si fosse giocata il 26 aprile sarebbe stata un’altra partita, ma con i se e con i ma non si fa la storia. Sotto gli occhi abbiamo una Juventus che nonostante tutte le critiche e nonostante qualcuno storca un po’ il naso sta vincendo il nono Scudetto consecutivo".