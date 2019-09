La calciatrice Alex Morgan attacca Cristiano Ronaldo: "La vicenda dello stupro? Troppe prove, i soldi aiutano..."

Alex Morgan attacca Cristiano Ronaldo. La stella della nazionale femminile americana, che è anche la calciatrice più pagata al mondo, ha detto la sua sul caso del presunto stupro del fuoriclasse portoghese alla modella Kathryn Mayorga risalente al 2009, per cui l'attaccante della Juventus non verrà processato: secondo la procura statunitense, le accuse contro il calciatore "non possono essere dimostrate oltre ogni ragionevole dubbio". Intervistata da Sports Illustrated, Morgan ha dichiarato che "ci sono troppe prove per potere coprire quella storia". Già a luglio l'americana si era scagliata contro Ronaldo, condividendo sui suoi social un articolo che lo etichettava come icona della corruzione dello sport. "Le accuse sono state archiviate - ha proseguito Morgan - e lui è tornato a giocare, ma io credo che il denaro aiuti sempre in queste situazioni".