L'ultima idea di De Laurentiis: la battaglia navale durante il rafting dei giornalisti

Presentazione ritiro Napoli a Dimaro: conferenza stampa con Luciano Spalletti e Aurelio De Laurentiis alle ore 13:00 per dare il via alla prossima stagione degli azzurri. Si andrà in ritiro a Dimaro Folgarida, in Val di Sole nel Trentino occidentale dal 9 al 19 luglio.

Ritiro Napoli Dimaro: l'idea di De Laurentiis

13.15 - De Laurentiis: "È chiaro che il momento normalizzato di un ritiro in Trentino diventa un momento di incontro importante. Con voi che tutti i giorni potrete fare la cronaca degli avvenimenti sportivi, saremo in pieno mercato. Ci saranno delle novità quindi sicuramente importanti. Per chi legge e segue l'evoluzione di una squadra. Ci saranno delle amichevoli come al solito. Avremo finalmente la possibilità di ospitare nelle tribune più di mille persone. L'ultima volta 'normale' avevamo avuto 70mila napoletani venuti da Italia e estero. Ci auguriamo che con la ripresa normale senza più i distanziamenti e le limitazioni, ma anche in piazza riprenderanno le attività di intrattenimento con un programma che con Formisano dovremo creare. Per intrattenere e far divertire chi verrà a passare giorni o settimane in Trentino.

Mi piacerebbe una volta tanto vedervi nel rafting, voi giornalisti. Sarebbe divertente fare una discesa tutti quanti e fare una battaglia navale sul fiume (ride, ndr). Tutto è permesso, senza limitazioni (scherza, ndr).

Sarà un ritiro all'insegna della importante ricostruzione psico-fisica anche di tutto il movimento calcistico. Usciamo fuori da due anni poco edificanti per tutti quanti. Quando vedi in tv le partite fra Real e Man City ti si riempie il cuore di gioia e ti viene da sperare nel futuro, di poter innalzare i valori del calcio europeo a certi livelli. Compreso quello italiano, che quest'anno finalmente l'ha fatto. Qualcuno dice che è un anno ridimensionato perché nessuno svetta, invece verso l'alto e verso il basso finalmente c'è stato un campionato molto combattuto"