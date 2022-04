L'Udinese sbanca a Firenze, Cioffi: "Siamo vivi, in ferie si va il 22 maggio"

Notizie Calcio - Clamoroso all’Artemio Franchi: l’Udinese sbanca per 4-0 contro la Fiorentina nel recupero di Serie A da tempo in programma. Gabriele Cioffi, tecnico dei friulani, si è pronunciato così ai microfoni di Sky: "Il nostro obiettivo era di restare vivi e non sedersi, dare piuttosto il massimo partita dopo partita. In ferie si va il 22 maggio. Obiettivo 50 punti? Pensiamo una gara alla volta, ora aspettiamo l'Inter nonché la più forte del campionato. Noi arbitri scudetto? Non saremo niente, daremo solo il massimo contro i nerazzurri".