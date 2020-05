L'onorevole Calenda: "Stop Serie A sarebbe un macello, favorevole alla ripartenza ad una condizione"

Ultime notizie - Carlo Calenda, onorevole e leader del partito “Azione”, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Il calcio è importante così come tutto lo sport. Gli stadi sono rischiosi in questo momento. Lo stop del calcio sarebbe un gran macello per le televisioni, a cascata per le squadre ed a cascata anche per chi lavora nel calcio, sarebbe una perdita di diversi milioni di euro. Il Governo non sta seguendo le indicazioni del Comitato Tecnico Sportivo che aveva suggerito una riapertura per Regioni. Sono favorevole ad una ripartenza del calcio a patto che non si consenta ai tifosi di andare negli stadi, non ci sono i margini in questo momento”.