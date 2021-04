L'ex Juve Zigoni: "Ai miei tempi il rigore su Osimhen non lo avrebbero fischiato"

Ultime notizie calcio Napoli - Gianfranco Zigoni, ex calciatore della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TuttoJuve:

"Bene il primo tempo, nel secondo un po' meno. Ma forse eravamo abituati troppo bene dopo tanti anni di successi. La sofferenza nel finale? Però il rigore di Chiellini su Osimhen ai miei tempi non so mica se lo avrebbero fischiato! Ho visto una Juventus più solida dietro. Sicuramente il recupero di Chiellini è davvero importante. Pirlo più sereno? Io penso che in una squadra l'allenatore conti il 20%. La Juve possiede bravi giocatori: alcuni di loro si sono adagiati dopo tante vittorie. Pirlo è stato bersagliato eccessivamente dalle critiche".