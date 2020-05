L'ex arbitro Russo: "Fallo di Pjanic in Inter-Juventus da giallo, ecco cos'è accaduto in quel caso tra gli arbitri"

Ultime notizie calcio – Carmine Russo, ex arbitro, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Sul mancato giallo a Pjanic c’è stato un controllo VAR ma l’intervento non è stato giudicato da rosso diretto ed Orsato in quel caso ha giudicato quell’intervento da non sanzionare nemmeno con il secondo giallo. Per me il bosniaco in quel caso andava ammonito. L’IFAB ha dato un protocollo chiaro: ha invitato gli arbitri ad usare di più il VAR per situazione di valutazioni soggettive. Dall’anno prossimo, dunque, situazioni simili andranno riviste al monitor a bordocampo”.