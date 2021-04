L'ex arbitro Gavillucci: "Rigori Juventus-Napoli? Non tutti gli episodi vanno rivisti al VAR. Buffon andava ammonito, su Orsato..."

Ultime notizie calcio Napoli - Claudio Gavillucci, ex arbitro, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Sui due episodi di Juventus-Napoli tengo a fare una precisazione: non bisogna andare al VAR per ogni episodio dubbio, altrimenti diventa un altro gioco. Ci sono alcune situazioni, come ad esempio le trattenute, in cui si tende a preferire la decisione presa in tempo reale perché riviste al VAR sembrano sempre più gravi. Giallo per Buffon per la richiesta di ammonire Zielinski? Da regolamento va sanzionato con l'ammonizione chi chiede il giallo per un avversario. Orsato? Condivido quanto detto da Rizzoli: è una storia vecchia, non ha senso tornarci su. Al massimo avrei chiesto perché, nonostante quel gravissimo errore commesso in Inter-Juventus, Orsato ebbe comunque un voto positivo".