L'ex arbitro De Marco: "I fischietti evitino certi atteggiamenti, riprendere senza VAR sarebbe stato impensabile"

Ultime notizie calcio. L'ex arbitro Andrea De Marco ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Marte Sport Live:

“Vedremo un campionato completamente diverso. Gli arbitri dovranno evitare certi atteggiamenti che andranno evitati. Il fischietto non rappresenta un problema di contagio, è strettamente personale, è qualcosa di sacro per un arbitro. La sala Var? All’inizio Nicchi aveva parlato di riprendere il campionato senza l’utilizzo della tecnologia, ma non è possibile. Ormai è fondamentale. C’è una soluzione: ci sarà un solo tecnico nella sala, ritengo sia l più giusta”.