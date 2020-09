Notizie Calcio Napoli - Stadi riaperti in Emilia Romagna, dove il Napoli esordirà in Serie A domenica alle 12.30. Una decisione su cui si è espresso il collega Marco Bellinazzo via Twitter:

"La Regione Emilia-Romagna "forza" per ammettere 1000 spettatori nei due match di Serie A del weekend. Esiste però un atto del Governo che chiude gli stadi fino al 7 ottobre. Che succederà ora? Gli stadi vanno gradualmente riaperti ma gli scontri istituzionali li eviterei...".