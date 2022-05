L'editoriale di Chiariello: "Spalletti battaglia con De Laurentiis per evitare il disastro cessioni. Presidente innamorato di Ibrahimovic: il contratto era fatto"

Umberto Chiariello nel suo editoriale per il Campania Sport su Canale 21:

"Spalletti sta facendo da baluardo con Aurelio De Laurentiis per la conferma di alcuni calciatori: non si possono perdere David Ospina, Kalidou Koulibaly e Victor Osimhen tutti insieme, perché sarebbe un disastro. Spalletti ha la nostra vicinanza nella sua battaglia con la dirigenza per mantenere l'ossatura di questo organico ma deve risponderci a due domande: Mertens, lo vuole o non lo vuole? Se in conferenza non si sbilancia e dice che 'può rimanere', non va bene. Poi perché ha alzato i toni, quando questa squadra gioca meglio a mente libera? Chi non ci crede deve andare via. Questo è stato un campionaticchio che continuerà a scendere.

Il Milan era la quarta squadra ed ha vinto ilo scudetto. L'Inter se lo è strappato dal petto. Il Napoli era superiore ed anche la Juve lo sembrava: questo campionato non l'ha vinto chi è stato il migliore, ma chi ha fatto meno fesserie. Le altre hanno giocato il Tressette a perdere. Lo Scudetto è di Paolo Maldini. Nessuno poteva pensare che il Milan, perdendo giocatori importanti in mediana e non sostituendoli, potesse vincere.

Ancelotti, a Napoli, ha fatto male, ma ci aveva visto giusto: al Napoli serviva un leader, serviva Zlatan Ibrahimovic: lo aveva preso, ma poi Gattuso non lo ha voluto. De Laurentiis avrà capito la lezione? De Laurentiis si era innamorato di Ibra: lo aveva incontrato a Los Angeles ed aveva già preparato il contratto.

Questo è stato l'anno dei grandi portieri: c'è stato il cortocircuito di Meret, l'errore del portiere dell'Inter e la papera di Terracciano, mentre Maignan è stato straordinario: lì, ha deciso lo Scudetto. Spalletti ha fatto due punti più di Gattuso ma tra Spezia ed Empoli, ha perso nove punti. I sette punti che ci mancano dal Milan, eccoli, sono lì. Che rammarico".