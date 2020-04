L'editoriale di Chiariello: "Ripresa Serie A, ormai è chiaro che si tornerà a giocare! Napoli in pole in caso di ripartenza" [VIDEO]

Ultime notizie calcio Napoli - Umberto Chiariello, giornalista di Canale 21, ha letto il suo tradizionale editoriale nel corso della trasmissione "Campania Sport". Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Cesare decise di attraversare il Rubicone e di scendere a Roma. Svetonio gli attribuisce la frase: 'Il dado è tratto'. Il professor Ricciardi, a capo del tavolo della commissione medica, ha dichiarato possibile ripartire in Serie A con un protocollo rigoroso ed una attenzione particolare ai bacini di rischio maggiore. Per intenderci: Ricciardi segna la linea del Rubicone da non superare e così si spaccherebbe l'Italia calcistica in due tronconi. Questo potrebbe dare vita alla terza guerra civile dopo Calciopoli ed il calcio scommesse. Le squadre del Nord, segnatamente Inter e Milan, potrebbero protestare. Un infettivologo fiorentino ha proposto di mettere in una sorta di bolla di vetro 1500 addetti ai lavori del calcio. La curva pandemica è scesa e l'obiettivo è far ripartire il calcio con il Napoli subito in prima fila: si potrebbe addirittura iniziare il 27 maggio con le semifinali di Coppa Italia di ritorno e poi un turno di campionato. Secondo l’UEFA si potrebbe poi anche giocare la Champions ad agosto per poi riprendere la nuova Champions ad ottobre. E' molto molto probabile che si riparta. Mi interessa poco del moralismo di chi dice che questo è un modo per mancare di rispetto ai morti. Sarà calcio a porte chiuse in ogni caso, resta il problema delle tv che chiedono uno sconto per le varie disdette in corso alle pay-tv e il taglio degli stipendi delle società. La stagione 2020-2021 sarà fastagliatissima, con 34 trofei da assegnare e partite ogni tre giorni".