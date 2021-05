L'editoriale di Chiariello: "Napoli, grande vittoria: hanno messo una grande pressione su tutte le avversarie"

Napoli Calcio - Ai microfoni del Campania Sport su Canale 21, Umberto Chiariello ha commentato il 5-1 del Napoli sull’Udinese:

“La cooperativa del gol colpisce ancora. Il Napoli di questi tempi è una formazione in grande spolvero che segna tanti gol. Si temeva che dopo quanto accaduto a Benevento ci potesse essere qualche strascico polemico e anche arbitrale, si temeva che Osimhen diffidato potesse incorrere in qualche sanzione arbitrale, e ad un certo punto Gattuso ha tremato dopo un fallo di mano dell’attaccante. Tutto è andato bene, il Napoli ha trovato 5 gol. Senza se e senza ma la partita dell’anno è ancora una volta quella di Firenze, ma con premesse diverse. Se non è corretto che la Lega non si imponga sui broadcasters per fare giocare le ultime giornate in contemporanea, questo fatto che ha portato il Napoli ha scendere per prima in campo si rivela un vantaggio per gli azzurri. Avendo sbrigato con una certa sveltezza la propria pratica adesso mettono pressione su tutte le altre. Dobbiamo ricordare che il Benevento avvelenato si gioca il tutto per tutto a Bergamo contro l’Atalanta e la Lazio ormai fuori dalla lotta Champions ha una partita facile col Parma. Poi dobbiamo dire che Sassuolo-Juventus non è la partita del solito Scansuolo. Poi c’è il Milan che a Torino non troverà una squadra arrendevolissima. Gli azzurri restano comunque padroni del proprio destino. Oggi oltre aver impressionato gli avversari hanno messo una pressione enorme su tutti e questo, in un finale di stagione nel quale a qualcuno possono mancare le gambe, può essere un fattore psicologico determinante”.