L'editoriale di Chiariello: "Basta con questo 'fuoco editoriale': Conte fa paura, sono tutti terrorizzati. Il mercato invernale va criticato, ma può arrivare un miracolo sportivo"

Umberto Chiariello ha parlato del momento del Napoli nel suo editoriale durante il 'Campania Sport' in onda su Canale 21:

"Questa mattina un funerale dopo l'altro, dopo il pareggio di ieri con la Lazio. Mi è venuta la voglia di prendere il cellulare e guardare la classifica, siamo primi. Tocca ai napoletani stasera tifare Napoli. La corsa è lunga, ancora tanto. L'Inter non ha partite facili da qui in avanti, la coppa Italia e la Champions League da giocare. Un ottavo di Champions con Milan o Juventus, sarebbe dispendioso. Se l'Inter dovesse andare avanti, ad aprile, potrebbe incontrare o il Real Madrid o il Bayern Monaco. C'è lo scontro diretto il 2 marzo, il terzo pareggio non è un'anomalia. Prima non si pareggiava mai, solo due volte a Torino con la Juventus e a Milano con l'Inter. Ne aveva vinte 17. I due pareggi a Roma sono visti quasi come sconfitte. All'andata abbiamo fatto solo 7 punti con le stesse incontrate ora nel ritorno, nelle quali abbiamo fatto 12 punti, 5 punti in più, chiudendo comunque l'andata da primo in classifica. Sono 10 partite che il Napoli non perde, pur avendo problemi di mercato e di infortuni. Il Napoli ha giocato contro 7 big in trasferta, facendo 13 punti. In casa possiamo dire qualcosa di meno buono contro le big, con 2 vittorie e 2 sconfitte. Mediaset parla di crisi, Bargiggia critica Conte. Nei salotti del nord dicono che Conte ha già un accordo col Milan per la prossima stagione. Questo si chiama 'fuoco editoriale'. Conte fa paura, sono terrorizzati, è un vincente. Nessuno può criticare il mercato invernale del Napoli. Io ho dato 4 al mercato ma non perchè non è arrivato Garnacho: ancora acerbo. Servivano calciatori pronti, come Danilo. Conte si gira sulla panchina, Mazzocchi chiede il cambio e l'allenatore non ne ha più a sinistra. Cosa fare? Mettere l'unico difensore in panchina e spostare a sinistra Politano. Quando Conte parla di centro sportivo da leader, tutti a preoccuparsi, solo sciocchezze. Criticate il mercato ma senza illazioni. Il Napoli sta facendo un miracolo sportivo".