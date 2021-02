L'editoNapoli di Chiariello: "Mancano gli occhi della tigre, sono spenti! Zielinski l'emblema, stasera devono dare tutto"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Umberto Chiariello per il suo EditoNapoli:

"Rocky III dove c’è mr T e dove Apollo decide di allenare Rocky. Gli allenamenti di Rocky con gli occhi della tigre che deve ritrovare perché sono spenti sono il momento cult del film, che forse è il meno visto. Quello che non vediamo in questo Napoli sono gli occhi della tigre. Non perché non si impegnino, ma perché sono spenti. L’emblema è Piotr Zielinski, sempre con l’occhio smarrito, spento, perso nel vuoto. No questa sera, usando la peggior retorica possibile del calcio, noi vogliamo gli occhi della tigre. Mi rifiuto di pensare che questa stagione possa finire in un cestino. Io sono stufo di sentir dire a mio figlio: “papà mi annoio di vedere questo Napoli”. Io questa sera devo sapere che lui sarà tarantolato sul divano quanto io davanti allo schermo perché vedrà 11 ragazzi dare tutto".