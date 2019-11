L'avvocato Tuccillo: "De Laurentiis non ama Napoli nè i suoi tifosi. Ha solo interessi economici"

A Tifosi Napoletani, in diretta su Tele A, è intervenuto l’avvocato Enrico Tuccillo. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“De Laurentiis non ama Napoli né i suoi tifosi. Ha solo interessi economici, i suoi calciatori per lui sono interessanti fino a quando mantengono la squadra a certi livelli e gli permettono di guadagnare ogni anno, di mantenere l’economia della società in regola coi bilanci. Oltre questo non ha nessun interesse, non gli importa proprio niente. Siamo noi tifosi che dobbiamo domandarci, rispetto a questa situazione, cosa vogliamo. Ho la sensazione che quando è successo l’inghippo, i calciatori, con una presa di posizione si aspettavano che i tifosi fossero con loro. Invece non è andata così e questo ha dato forza a De Laurentiis”.