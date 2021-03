L'avvocato Pisani: "Maradona non è mai stato un evasore, premiata la sua verità! Senza questa situazione oggi sarebbe ancora a Napoli con la sua gente"

Calcio Napoli - Angelo Pisani, avvocato di Diego Armando Maradona, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Sentenza sulla questione tra Maradona ed il fisco? C’è tristezza per non aver potuto condividere con Diego questa soddisfazione. E’ stata premiata la sua verità ed è stato messo un punto dalla Cassazione: Maradona non è mai stato un evasore fiscale! Tanti giornalisti e sciacalli dovranno ricredersi e ricordare Diego solo per il grande campione che è stato. Diego ha sofferto tanto per le umiliazioni a cui è stato sottoposto. Gli pignoravano anche l’orologio quando arrivava in Italia. Senza questa problematica, sarebbe rimasto sicuramente coccolato ed amato a Napoli tra i suoi tifosi, ancora in vita”.