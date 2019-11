L'avvocato Pasqualin: "Non credo che De Laurentiis si fermi al 5% dello stipendio..."

Ultimissime calcio Napoli - A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l’avvocato Claudio Pasqualin. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Milan-Napoli dice che è la partita tra deluse. A Napoli c’è ancora il macigno di quella questione disciplinare, pare che De Laurentiis scelga la linea dura. In questi casi ci sono contatti tra i vari legali e alla fine si sceglie una linea d’azione comune, ma a rappresentare i tesserati davanti al Collegio Arbitrale potranno esserci anche venti avvocati. La contestazione è individuale ed individuali sono gli argomenti. Verranno valutate le situazioni caso per caso, non credo che la società del Napoli si fermi ad una multa del 5%, ma del 25%”.