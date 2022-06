L'avvocato Mallardo: "Caso Osimhen? La Procura deve dimostrare il vantaggio economico: vi spiego come stanno le cose"

Gianfranco Mallardo, avvocato, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Parlare di falso in bilancio oggi è difficile, serve capire quale sia il fine. L'autore del reato deve avere lo scopo di ottenere un vantaggio illecito economico. nella rappresentazione della situazione del calcio Napoli di oggi, non è un fatto automatico. La Procura deve dimostrare il vantaggio economico. E' difficile da dimostrare. Brucia sentire parlare di questioni milionarie, visto il momento che viviamo. Bisognerebbe mettere criteri per ogni società. La sensazione è che il Napoli non rischi nulla".