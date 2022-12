L'avvocato Lubrano a CN24: "Risarcimenti per aver scommesso sullo scudetto al Napoli? Realisticamente no"

L'avvocato Lubrano è intervenuto durante la trasmissione CalcioNapoli24Live:

Risarcimenti per aver scommesso sullo scudetto al Napoli? Realisticamente no. Se dovesse essere attribuito il titolo al Napoli, revocato alla Juve, ma si trata di potesi estrema, ci sarebbe una sorta reintegrazione specifica non prevederebbe risarcimento.

Uscire dalla Figc? Tecnicamente è un percorso difficile anche nei tempi. Non si pone in conformità con le regole. Rivoluzione copernicana? Esattamente"