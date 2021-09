Calcio Napoli - L'avvocato Eduardo Chiacchio ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Il referto arbitrale non può essere modificato: non si può trasformare lo schiaffo in manata. La condotta violenta però può essere derubricata in condotta anti-sportiva. Osimhen prenderebbe una sola giornata di squalifica e sarebbe disponibile contro la Juventus. Nel primo pomeriggio di domani sapremo tutto"