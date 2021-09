L'avvocato Chiacchio a CN24: "Il ricorso sulla squalifica di Osimhen può essere accolto: tre i punti su cui discutere. Il calcio d'angolo è gioco in movimento non uno schiaffo..."

Napoli Calcio - L'avvocato Eduardo Chiacchio è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Il caso Immobile è diverso da quello di Osimhen. Due giudici diversi, uno il giudice sportivo non impugnato, l'altro la corte sportiva. Nel ricorso si possono leggere le 6-7 parole usate dal Giudice Sportivo: quando si dice che è a gioco lontano, è sbagliato in quanto il calcio d'angolo è gioco di movimento, a differenza di uno schiaffo. Poi c'è la volontarietà, lo spostamento dei calciatori in area di rigore è involontario, come nel caso di Osimhen. Poi il terzo punto, il giocatore colpito si è subito rialzato e non ha avuto alcuna ripercussione o sanguinamento. Il ricorso può essere accolto, può arrivare lo sconto di una giornata o il pagamento di una ammenda".