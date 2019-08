L'avv. Pisani a CN24: "Atto discriminatorio della Juve, risponderà in tribunale! Offesa allo sport, la politica deve aprire gli occhi. Hanno vietato anche a Sarri di entrare allo stadio"

Angelo Pisani, avvocato, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Abbiamo preparato un appello al ministro Salvini, che però ci ha detto che non è il ministro che deve occuparsene. Sarebbe stato una violenza dello stato, il ministro degli interni si è tirato fuori. Questi sono atti di discriminazione! Nessuna società, nemmeno la Juventus, può decidere a un cittadino di non entrare allo stadio. La Juventus si espone a migliaia di denuncia e di richieste di risarcimento danni tra lo spettacolo vietato e le discriminazione razziale. La Juve non può vietarlo, anche lo stesso Sarri non potrrebbe entrare allo Stadium. Faremo diffida alla Juventus per ritirare questo atto discriminatorio. Questo è una grande offesa allo sport e non solo ai cittadini in Campania. La società bianconera non ha nessuna autorità. Sono calpestati e violati tutti i diritti, la Juventus pensa di fare quello che vuole, ma c'è la legge e una politica che dovrebbe aprire gli occhi e intervenire per difendere i diritti italiani. Se non tornerà indietro risponderà in tribunale".