L'attore juventino Michele Placido: "Cessione De Ligt? Via solo per Koulibaly"

Notizie calcio. Michele Placido, regista, attore e sceneggiatore di fede juventina, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tuttosport parlando del calciomercato Juventus.

Michele Placido si è concentrato soprattutto sulla questione De Ligt, indicando Koulibaly come unico erede possibilie:

«De Ligt è il futuro, ma adesso la Juventus deve pensare soprattutto al presente. De Ligt è fortissimo, ma tutto ha un prezzo. Il sacrificio dell’ex Ajax sarebbe pesante, ma se poi arrivasse davvero Koulibaly... Il difensore del Napoli è più esperto e in questo momento, dopo una annata complicata, la Juventus ha bisogno di pensare soprattutto al presente per tornare a vincere subito. Ma di una cosa sono certo: in campionato non partiremo con il freno a mano tirato come dodici mesi fa. E non lo dico per una questione di calendario. Già il ritorno di Pogba è un bellissimo segnale per tutto l’ambiente».