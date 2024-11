L'attore Esposito: "Aiutai il Napoli nella trattativa per Kvaratskhelia così"

Napoli - Il celebre attore napoletano Salvatore Esposito, ospite sul canale YouTube di Fabio Caressa, ha raccontato un aneddoto riguardo la trattativa che portò Khvicha Kvaratskhelia al Napoli, coinvolgendolo in prima persona. Di seguito le sue parole: "Era marzo-aprile e il Napoli stava trattando Kvaratkhselia. Io ero a Roma per un servizio fotografico e lì c'era Maurizio Micheli ed era lì con Cristian Zaccardo. Mi vedono, mi salutano e mi si avvicinano dicendo 'Salvatore mi devi fare una cortesia, c'è questo agente georgiano di questo calciatore che stiamo trattando. Lui quando ti ha visto è sbiancato, perché dice che in Georgia ha tanti amici che sono tuoi fan'. Io vado lì a salutarlo e lui mi diceva 'Big fan, big fan'. Ci facciamo una foto e vado via e torno a fare il mio servizio fotografico. Il pomeriggio Maurizio Micheli mi manda un messaggio: 'Salvatore ci hai salvato, perché la trattativa stava andando così così, l'agente quando poi ti ha visto noi abbiamo parlato solo di te. Quindi alla fine ci siamo messi d'accordo e tutto a posto'. Non voglio avere nessun merito, sono contento di aver aiutato, diciamo così, la trattativa (ride, ndr)".