L'Arena, Tavellin a CN24: "Tameze-Napoli? Per l'Hellas ad oggi è incedibile! Il ds ha messo sul mercato 4 nomi: ci sono anche due obiettivi azzurri"

Ultime notizie calciomercato Napoli - Gianluca Tavellin, giornalista de L'Arena, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato in casa SSC Napoli.

In particolare, con Tavellin abbiamo parlato del futuro di Tameze che piace al Napoli:

"Tameze-Napoli? Io credo che sia stato uno dei migliori del campionato di Serie A: per rendimento, gol, assist e posizioni in campo. Ha giocato nei 4 e nei 5 di centrocampo, ha fatto l'attaccante: con Juric segnò un gol decisivo in questo ruolo. Un ruba palloni straordinario, ha i tempi di Jorginho nel rubare il pallone. A differenza del brasiliano, ha brillantezza e quella fisicità che possono essergli utili nel pressare alto e far ripartire l'azione.

Prezzo? Io non vorrei gelare i tifosi napoletani, il ds l'ha dichiarato incedibile: sia lui che Caprari. Anche io ci sono rimasto, perché con D'Amico ero rimasto che per mantenere il bilancio a posto dovevi venderne un paio all'anno. Da quel che si legge e c'è stato detto dal DS, Simeone, Ilic, Barak e Casale sono quelli deputati a partire. C'è un ottimo rapporto fra le due società, però, fra Hellas e Napoli. Ad oggi è incedibile, poi è chiaro che questo tipo di società possono avere necessità di vendere per fare mercato e quindi con l'offerta giusta cambia tutto. Credo che in una rosa come quella del Napoli, Barak e Simeone ci stiano benissimo".