L'agente Satin: "Moueffek non è da Napoli, non fa il titolare nemmeno al Saint-Etienne che fa fatica. Osimhen non è un 9 puro"

Calciomercato Napoli - A Radio Marte nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete" di Raffaele Auriemma è intervenuto Bruno Satin, agente per parlare del Napoli.

"PSG vince la Champions? Ha passato il turno, ora però ci sono semifinali e poi forse la fine. E' difficile ma vedremo. Moueffek? Profilo di un giovane che sicuramente ha certe qualità, ha fatto ancora poche partite entrando e subentrando, a volte sta in gruppo e a volte no. Si parla di una promessa. Il Napoli non è una soluzione perché il Saint-Etienne quest'anno fa fatica ma lui non fa il titolare: come potrebbe andare in una rosa così forte?

Mercato? Situazione economica molto complicata, ci sarà da capire quali sono i mezzi economici del Napoli. C'è pure da capire se il Napoli arriverà in Champions o no, al momento non sembra. C'è da capire anche il discorso tecnico, chi sarà in panchina. Un ragazzo che deve andare all'estero vuole sapere con quale allenatore avrà da lavorare.

Osimhen? L'anno scorso quando lo prese il Napoli dissi che era un giocatore molto forte e interessante, ancora giovane. In Belgio e in Francia ha fatto bene ma parliamo di altre realtà. C'è un po' di confusione non sulle doti del ragazzo ma sul profilo tecnico di un numero 9 di una grande squadra come il Napoli. Lui va in profondità, non è un numero 9 puro. Poi dipende tutto a livello tattico da come vuoi giocare. Se fai possesso palla per lui ovviamente è più difficile perché tecnicamente non è il più bravo. C'è da dire che il Napoli ha pagato anche troppo per prenderlo, questo è chiarissimo".