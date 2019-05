L'agente Parisi a CN24: "PSG su Allan? Servono offerte concrete! Nessun contatto per Dumfries, il Napoli non è interessato a Mendy. Difficile prendere Bensebaini dal Rennes"

Fabio Parisi, agente, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Live. Ecco quanto dichiarato:

"C'è una politica societaria ben definita a Napoli: lui i giocatori li tiene e non li svende. Chi parte lo fa alle condizioni della presidenza, è un alvoro duro per Giuntoli e lo staff del Napoli. Se compri prima e poi devi vendere le trattative li fai in una posizione di svantaggio. Bisogna usare bene le proprie conoscenze per portare a casa il risultato.

Il PSG su Allan? Bisognerà lavorare in dilpomazia di situazioni e vedere se il PSG dimostri effettivamente la volontà di prendere il ragazzo con offerte concrete. E' da vedere.

Dumfries? E' stato monitorato ma non c'è stato nessun contatto.

Di Lorenzo è un ottimo calciatore e ha ancora voglia di salire di categoria e di giocare pe run club importante. Il Napoli così resta feudo dei calciatori italiani, gli azzurri devono guardare anche a questo aspetto.

Il Rennes? La priorietà è molto molto forte, fanno quello che ritengono opportuno fare. Se fanno qualcosa è per scelta loro: fanno partire i calciatori alle loro condizioni, non hanno bisogno di vendere per questioni di bilancio.

Bensebaini fa gola al Napoli e anche ad altre squadre, non sarà difficile portarlo via.

Mendy? E' arrivato un allenatore nuovo ed un nuovo DS. Bisognerà capire come vorranno impostare la nuova stagione. Non è un profilo che non interessa al Napoli".