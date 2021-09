L'agente Marrucco: "Mi parlano benissimo di Anguissa! Con Emerson Palmieri, Napoli da scudetto. Dispiace per Ghoulam"

Napoli - A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Fulvio Marrucco, agente:

"Possibile che la Fifa non provvede ai cori razzisti? Credo che la Fifa prenderà provvedimenti nei prossimi giorni, se non si ha una cultura aperta in questo Paese ci sarà un grossissimo problema. Per quanto riguarda la finale dell’Europeo, l’Inghilterra individualmente era più forte, l’allenatore ci ha aiutato moltissimo quando ha sostituito Rice. La società inglese ha un materiale umano da non sottovalutare per il Mondiale. L’italia oggi è un paese di secondo livello, il campionato italiano ha perso moltissimo e non parlo solo di Cristiano Ronaldo. Spalletti si può lamentare della campagna acquisti? Assolutamente no, riguardo il nuovo acquisto Anguissa mi hanno detto che ha disputato un grandissimo campionato, l’amarezza c’è nel non aver preso Emerson, con lui secondo me eravamo da titolo. La situazione Ghoulam? Mi dispiace che non è stato inserito nella lista Uefa, se non si fosse rotto nel famoso anno dei 91 punti il Napoli avrebbe vinto tranquillamente lo Scudetto".