L'agente Andrea D'Amico è intervenuto ai nostri microfoni durante CalcioNapoli24 Live in onda su CN24 TV:

"Sono tanti i fattori che hanno inciso riguardo l'annata del Napoli di quest'anno rispetto a quella dello scorso anno. Difficile sostituire uno come Osimhen, ma ancora non è stato venduto dal Napoli e vedremo come andrà a finire. Davide è un buon giocatore, ma non so se sarà in grado di sostituire uno come Osimhen".