Kvaratskhelia-Napoli, retroscena Malfitano: "Ad inizio stagione non sarebbe dovuto essere lui il titolare"

Ultime notizie Napoli calcio. Il giornalista Mimmo Malfitano ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Radio Goal ai microfoni di Kiss Kiss Napoli.

Malfitano ha raccontato un retroscena su Kvaratskhelia:

"Ad inizio stagione Raspadori aveva un piccolo vantaggio su Kvaratskhelia. Il titolare non era il georgiano, ma l'italiano. Basti pensare che il Napoli lo ha acquistato per una cifra che non puoi giustificare per prendere un comprimario. Una cifra del genere la spendi per un titolare: parliamo di circa trentacinque milioni di euro. Poi certo, nessuno immaginava che Kvaratskhelia fosse così forte. Noi predicavamo calma in estate, la gente era agguerrita contro la società, ma i risultati dicono che abbiamo avuto ragione noi".