Kvaratskhelia svela: "Napoli? Non posso dire nulla, ma ecco quando mi unirò agli azzurri"

Notizie Napoli calcio. Kvicha Kvaratskhelia continua ad incuriosire i tifosi del Napoli in vista della prossima stagione. Il talentuoso attaccante georgiano prenderà il posto di Insigne sull'out mancino e le sue giocate stanno pian piano conquistando tutti in attesa di vederlo dal vivo a Dimaro.

Kvaratskhelia intanto sta trascinando la sua Georgia nel Gruppo C di Nations League 10 punti con il primo pareggio - 0-0 a Tbilisi con la Bulgaria - dopo tre vittorie di fila. Proprio al termine della sfida contro la Bulgaria, il futuro attaccante del Napoli ha rilasciato delle brevi dichiarazioni raccolte da Il Mattino:

«Che peccato non aver vinto, non siamo stati fortunati. A settembre si deciderà il girone. Non posso dire nulla di preciso sul Napoli ora, ma a luglio sarò con loro»