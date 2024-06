Kvaratskhelia-Napoli, Il Mattino: possibile braccio di ferro col PSG sullo sfondo

Calciomercato Napoli, giungono novità importanti per quanto riguarda Khvicha Kvaratskhelia per il quale si attende il rinnovo di contratto.

Mercato Napoli, ultime su Kvaratskhelia

Come infatti riporta Il Mattino oggi in edicola, il fantasista georgiano resta nel mirino del Paris Saint Germain ma il club partenopeo sta facendo muro e ha in agenda un incontro col procuratore per provare a blindare il giocatore. Tuttavia - riporta il quotidiano - c’è l’impressione che si vada verso il braccio di ferro e che si sia appena alle sue fasi iniziali.