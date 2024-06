Kvaratskhelia: "Lo scudetto col Napoli è stato memorabile, ma con la qualificazione agli ottavi questo è il giorno più bello della mia vita"

Ultimissime Calcio Napoli - L'attaccante georgiano del Napoli Khvicha Kvaratskhelia ha segnato ieri sera a Euro 2024 contro il Portogallo, nel 2-0 che ha regalato la qualificazione agli ottavi di finale alla prima partecipazione della storia della squadra di Sagnol. Al termine della gara, Kvaratskhelia è intervenuto in conferenza stampa rispondendo alle domande dei cronisti, di seguito le dichiarazioni tratte da Goal.

"Cristiano Ronaldo? A fine partita mi ha dato la maglia. Prima della partita è venuto da me ad augurarmi il meglio, non pensavo che sarebbe successo. Ecco perché è una grande persona e un personaggio importante per il calcio, ho tantissimo rispetto per lui. È uno dei più grandi di sempre, il fatto che sia venuto a parlarmi in un certo senso mi ha fatto pensare che avremmo potuto davvero farcela”

“Scudetto o ottavi di finale con la Georgia? Anche quella (lo scudetto) è stata una vittoria memorabile, ma oggi sono più contento perché vinco con la mia nazionale. Sono orgoglioso di questo risultato, ero molto felice anche per lo Scudetto comunque. È difficile spiegare certe emozioni a parole, ma oggi è il giorno più bello della mia vita”