Kvaratskhelia, l’intermediario: "Somiglia a Leao, ma a Napoli dovrete dargli tempo. Ecco le sue caratteristiche"

Ultime calcio Napoli - Dopo Mathias Olivera, in azzurro arriverà Khvicha Kvaratskhelia, il secondo acquisto del club partenopeo per il mercato dell'estate 2022. Manca soltanto l'ufficialità, legata agli ultimi impegni con la Dinamo Batumi delle prossime settimane. Ma dal 1 luglio sarà un calciatore della SSC Napoli, di cui ha già parlato De Laurentiis in maniera ufficiosa.

Kvaratskhelia-Napoli, parla l'intermediario

A fare da intermediario nella trattativa Kvaratskhelia-Napoli, c'è stato Cristian Zaccardo, ex campione del mondo e intermediario di mercato. L'azzurro ha lavorato alla trattativa con il Napoli per Kvaratskhelia, parlando del georgiano oggi ai microfoni di Sky Sport:

"Conosco Kvaratskhelia da due anni, lo seguo da tempo. Ha qualità importanti e credo possa far bene, anche se avrà bisogno di un po’ di tempo per ambientarsi".

Kvaratskhelia con la maglia del Napoli

Come lo inquadri Kvaratskhelia?

"Le sue caratteristiche sono quelle di un esterno alto che gioca a sinistra, ma di piede destro per rientrare. Strappa, dribbla: la cosa che più ti colpisce è che se sbaglia un dribbling, subito dopo lo riprova. Ha tanta personalità e credo abbia tutto per imporsi".

A chi somiglia?