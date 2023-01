Kvaratskhelia, l'agente: "Man City? Smentisco, a Napoli lotta per scudetto e Champions: perché pensare ad altro?"

Khvicha Kvaratskhelia ha saltato la gara di coppa Italia con la Cremonese, che è costata l'eliminazione, per un problema influenzale. Ai media russi, ai microfoni di Championat, però, ha parlato il suo agente, Mamuka Jugeli:

“Interesse del Manchester City? Io non ho visto nessun documento sulla mia scrivania, come credo, anche negli uffici del Napoli. In questo momento tutte le sue attenzioni sono legate al Napoli: c’è la possibilità di vincere la Serie A e di far bene in Champions League, perchè dovrebbe avere altri pensieri? C’è qualcosa per cui lottare a Napoli.

Cremonese? Era assente perché Spalletti gli ha concesso un po’ di riposo, non c’è nessun problema di salute. Sabato contro la Salernitana ci sarà”.