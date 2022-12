Kvaratskhelia: "Ringrazio Napoli e i napoletani, vivono per il calcio! Vogliamo continuare così, al Maradona mi sono sentito un professionista"

Notizie Napoli calcio. Khvicha Kvaratskhelia, attaccante del Napoli e della nazionale georgiana, considerato tra i maggiori giovani talenti del calcio, questo lunedì, 19 dicembre 2022, ha presenziato oggi alla Apple Academy di San Giovanni a Teduccio per l’evento di chiusura dell’edizione 2022 di STEM Study Visit to Italy.

Kvaratskhelia ha rilasciato anche alcune dichiarazioni parlando della sua stagione a Napoli:

"Quando sono arrivato a Napoli ho notato che i tifosi vivono per il calcio. La prima volta che ho giocato al Maradona mi sono sentito davvero un professionista, per questo ringrazio tutti, sia Napoli che i napoletani per come mi hanno accolto.

Ho avuto molta esperienza fuori dall’Italia e questo calore per il calcio l’ho trovato finora solo in Italia, mai all’estero. Ringrazio molto anche chi in questi tre mesi mi è stato accanto e mi ha mostrato le bellezze di Napoli, mi ha aperto un mondo nuovo. Georgiani e napoletani mettono sempre la famiglia al primo posto, anche per questo mi sento a casa qui.

E’ molto importante ora mantenere lo stesso livello che ci si aspetta. Dobbiamo tutti noi continuare ad avere un livello alto e il Napoli ci dà tanti elementi in campo in allenamento per restare a buone prestazioni”.