Lo Monaco: "Kvaratskhelia e Insigne come il giorno e la notte! Il georgiano ha una qualità che ha anche Messi"

Pietro Lo Monaco, dirigente, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

Lo Monaco su Kvaratskhelia

"Al di là del rispetto doveroso per Insigne, ma con Kvaratkshelia parliamo del giorno e la notte, due giocatori totalmente diversi. L’ultimo Insigne, giocatore di grande base tecnica, ma rispetto al georgiano parametri di forza, corsa e velocità totalmente diversi. Ma anche di inventiva finalizzata a fare male all’avversario. Insigne aveva tecnica, ma il più delle volte tutto fine a sé stesso. Kvara, invece, appena prende palla va per spaccare. La sua più grande qualità, difficile da riscontrare in qualsiasi giocatore al mondo, ce l’ha Messi, lui si diverte tentando le giocate. Ha il gusto della giocata anche se non ci riesce, per questo la prova sempre. Ha dei margini di crescita pazzeschi, appena raffina la tecnica. Spalletti è assolutamente l’allenatore giusto per affinare alcuni aspetti”.