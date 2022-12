Kvaratskhelia innamorato di Napoli: "Città stupefacente! I napoletani sono persone eccezionali" | VIDEO

Quella di Khvicha Kvaratskhelia è una vera e propria dichiarazione d'amore per Napoli e i napoletani.

Nell'intervista rilasciata a DAZN, l'attaccante georgiano del Napoli si lascia andare a parole dolcissime nei confronti dei suoi tifosi: "La città è stupefacente per la sua bellezza e anche i napoletani sono delle persone eccezionali. Qui la città vive di amore per il calcio, tutti sono intenditori di calcio a Napoli. Quando sei un giocatore è emotivamente quando tutta la città tifa per te e ti trasmette amore in ogni attimo. Per me questa città è amore".