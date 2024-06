Georgia, Kvaratskhelia: "Daremo tutto finché avremo l'1% di passare! Sulle mie condizioni..."

Notizie Napoli calcio. La Georgia di Kvaratskhelia non va oltre l'1-1 contro la Repubblica Ceca, conquistando il primo punto in due giornate ad Euro 2024.

Kvaratskhelia ha lasciato il campo zoppicante al termine della partita, commentando così il suo momento. Queste le sue parole ripostate da sportall.ge:

"Mi sentivo come se stessi giocando in Georgia e sono molto grato ai tifosi. I cechi hanno avuto tante occasioni, ma Mamardashvili ci ha salvato, probabilmente è per questo che è il miglior portiere.

Per il resto penso che abbiamo avuto anche noi delle chance e alla fine avremmo potuto vincere. Finché avremo almeno l’1% di possibilità, combatteremo contro ogni squadra fino alla fine e faremo del nostro meglio per provare a passare il turno".

Sulle sue condizioni fisiche: "Non so se sono nella forma ottimale oppure no, faccio tutto per la squadra e ciò che mi chiede l'allenatore, nonostante non debba giocare nel mio ruolo. Penso di poter fare meglio, non sono mai soddisfatto di me stesso".