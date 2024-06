Calciomercato Napoli, Kvaratskhelia replica alle parole di mister Conte oggi alla presentazione. L’attaccante del Napoli è stato intervistato dalla Rai dopo l’impresa della Georgia e gli è stato chiesto anche del suo futuro.

Calciomercato Napoli, Kvaratskhelia risponde a Conte

“Il mister ha detto che resto? Non lo so ancora, lo rispetto perché è uno dei migliori allenatori al mondo ma voglio prendermi ancora un po’ di tempo per decidere. Io rispetto Napoli, amo Napoli ma ancora non so dare una risposta certa sul mio futuro”, questa la risposta.