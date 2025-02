Primo gol a Parigi per Khvicha Kvaratskhelia in PSG-Monaco, al termine della sfida è stato intervistato. Queste le risposte del georgiano ex Napoli:

√ą la sensazione pi√Ļ bella segnare in questa atmosfera incredibile! Oggi sono semplicemente la persona pi√Ļ felice del mondo. Aspettavo con ansia questo primo gol, soprattutto in questo stadio. Voglio continuare e dare ancora di pi√Ļ per questo club!".